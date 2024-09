„Pärast paariaastast Tallinna teatrimaja puudumist oleme leidnud endale uue kodu“. Vaba Lava kolib Salme Kultuurikeskusesse

„Pärast paariaastast Tallinna teatrimaja puudumist oleme leidnud endale uue kodu. Järgmise aasta sügisest on meie kasutuses kaks black box saali Salme Kultuurikeskuse kolmandal korrusel. Lisaks sellele, et Vaba Laval on pealinnas uus kodu, on mul eriti hea meel, et saame jätkata tegevust, milleks Vaba Lava kunagi loodi - pakkuda väiketeatritele taas mängupinda Tallinnas.“ sõnas Vaba Lava juht Märt Meos.