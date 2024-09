KULTUURIBIIT | Lauljatar Marta Lotta playlist

Singel „I.S.E.“ valmis koostöös Hyrr Innokent Vainola, Taavi-Peeter Liiva ning Tiit Liblikuga; looga soovib Marta Lotta anda edasi enesekindlust ja iseteadlikkust:

„Minu lugu „I.S.E.“ annab julgust enda eest seista ning saata pikalt need, kes meisse ei usu. Vahel võib jääda tuttavasse kohta toppama, kuna me ei julge endale paremat nõuda. Tahan panna inimesed ennast korraks tundma kui maailma nabad ning loobuma sellest, mis tagasi hoiab. Loo harmoonia ja meloodia leidsid endale kiirelt pesa, kuid sõnu kangutasime üsna kaua pliiatsist välja. Tahtsin, et loo temaatika annaks edasi enesekindlust, iseteadlikkust, samas ei olnud ma (laulusõnadega) varem kedagi nii tugevalt „rünnanud“. Mõtlesin inimestele, kes mulle kunagi on haiget teinud või ootama jätnud ning andsin neile teada, et mind enam väntsutada ei tasu!“ kirjeldas Marta Lotta enda uut singlit.

Marta Lotta esitleb uut lugu sel reedel kell 18:00 Tallinna Bussijaamas toimuva avaliku kontserdiga.

Oma muusikavaliku kohta ütleb marta Lotta nii (kuulata saab ka siit):

Mac Miller - Dang! (feat. Anderson .Paak)

Anderson .Paak on üks mu viimaste aastate lemmikmuusikuid. Kõik, mis talt välja tuleb, olgu üksi, koostöös teiste artistidega, on mõnusalt kaasahaarav. Nagu keegi härra Chris laulu all kommenteeris: „Thank god we have Paak and Mac on a record together“. Seda lugu kuulates tahaks osata rulaga sõita ja mööda linna ringi kruiisida.

Jacob Collier - „In Too Deep“ (feat. Kiana Ledé)

Millegipärast tuli Collieri kolmanda albumi singlite avaldamisel enne „In Too Deepi“ originaali välja just akustiline versioon, mis mulle väga sügavale naha vahele puges. Salmi meloodia pentatoonikakäik on täielik maasikas ja ajukurdude kõdistaja.

Whitney Houston - „I’m Every Woman“

Originaalis Chaka Khani poolt esitatud lugu sai Whitney versioonis südantlõhestavalt ilusa intro juurde. See on absoluutne naiseks olemise hümn, mille järgi on võimatu mitte tantsida.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)