Noor näitleja Teele Piibemann: „Emalõvi“ pani mind mõistma, kuidas mul on oma emaga vedanud

„On väga lahe, et saan osa selle filmi ekraanile jõudmisest! Olla filminäitleja on alati olnud mu unistus ja nii suurt rolli teha on suur au,“ ütleb 17-aastane Teele Piibemann, kes mängib sel nädalal kinodesse jõudvas uues Eesti filmis „Emalõvi“ Stefit, teismelist tüdrukut, kelle elu ühel hetkel hirmuäratavalt sassi läheb.