Nimelt põhineb ka meie nägemus ühiskonnast solidaarsusel. Ja mitte sellisel solidaarsusel, kus kõik hambad ristis võrdse maksupanusega osalevad, vaid sellisel, kus solidaarsus tähendab seda, et need, kel läheb paremini ja kel on rohkem võimalusi, ka suuremal määral panustavad.