FOTOD | Otse rindelt Eestisse kontserti andma. Ukraina džässmuusikud esinesid riigikogus

Alexey Petukhov on ukraina üks tuntuimaid džässmuusikuid, kes on Ukraina vastu peetava täiemõõdulise sõja ajal andnud Odessas kümneid heategevuslikke kontserte väga ekstreemsetes oludes. Möödunud aasta lõpust on Petukhov Ukraina relvajõudude teenistuses ja tuli Eestisse esmaspäeval alanud ametliku puhkuse ajal.