KULTUURIBIIT | Etenduskunstnike Liisbeth Horni, Kärt Koppeli ja Anumai Raska playlist

„Roti Rumbat“ näeb Kanuti Gildi SAALis veel 21., 23., 24., 26., 27. ja 30. septembril. 27. septembri etendusele järgneb kunstnikuvestlus, mida juhib Maret Tamme.

Liisbeth, Kärt ja Anumai ütlevad oma muusikavaliku kohta nii (YouTube’ist kuulatavaid lugusid saab listina kuulata ka siit): „Rotid naudivad, kui nende saba viibutamist jälgitakse. Playlist koondab lavastajate valitud lood, mille saatel iseend ja oma nähtav olemist nautida.“

Queen Latifah — Nuff’ of the Ruff Stuff

Kopp kopp, hoiame kokku. (epic flow slay queen)

The Sims 2 Theme

Vaatlev pilk omistab olemuse ja langetab otsuse.

Freeland - We Want Your Soul

Ega preemiat ei saa kui saba ei liiguta.

VilloVilduVeta — Nästan

Energia üha kulub ja kulub… Puhkame siis ka. Ärgates saab taas omada võimu oma sobitumise üle. (terve album)

Iuky - ai love

STOP GENDERING ME! (jälle terve album)

Valge Tüdruk - Polüamoorsuse hümn

Lõpetame monogaamia hüsteerilise poetiseerimise. Ainult kahest rotikuninga jaoks ju ei piisa. (muidugi terve album)

Charli XCX - I think about it all the time

Möödunud kevadel levisid kõlakad, et New York plaanib rotipüüniste ja -mürgi asemel hakata katsetama hoopis rasestumisvastaseid vahendeid.

Amore, Dinamarca - FIGHT

Väike spoiler

My homeland — Checkpoint 303

Kellel on õigus keda puuri pista? Vastata aitavad ka Muslimgauze’i Every Grain of Palestinian Sand või Sammy Shiblaqi Gaza Strip 2 Detroit.

per se — first resort of the helples / abitute abinõu

Lõppeks tekib ka enda ümbrust peegeldava läbipaistva kilekoti-mina sisse auk. (varsti terve album)