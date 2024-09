4 FAKTI | Elutähtsa teenuse osutamine: paberimajandus, kohustus, kontroll ja raha

Kõigepealt, mis see elutähtis teenus üldse on? Elutähtis teenus on see, millel on ülekaalukas mõju ühiskonna toimimisele ja mille katkemine tähendab ohtu inimeste elule, tervisele või mõne teise olulise teenuse katkemisele. Näiteks saab tuua elektri, maagaasi, vedelkütuse, kaugkütte ja veega varustamise. Aga ka telefonilevi ja andmeside, digiallkirjastamise, makseteenuse ning sularaharingluse.