Jurist: vajame registrit, millega kontrollida inimese usaldusväärsust. Pahatahtlike võlgnike elu muutuks kohe keerulisemaks

Värskes Eesti Ekspressis on mitu lugu, kus tuuakse välja, kui jõuetud on võlausaldajad võlgnike osas ning kuidas ka kohtutäiturid ei saa võlgnikelt raha kätte. Paraku ei paista sellele murele ka lahendust, sest juba 1. jaanuarist tööd alustama pidanud ühtne täitmisregister on siiani unistus.