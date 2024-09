FOTOD | Kuidas kujunes Eesti kunstimuuseumi kollektsioon? „Käpikust Kölerini“ näitab muuseumikogu sünnilugu

Kui tavaliselt on kunstinäitusel peatähelepanu teosel ja kunstnikul, siis siinse näituse keskmes on teoste muuseumisse jõudmise viis ja aeg. Koguti nii vana kui ka kaasaegset kunsti, mida soetati peamiselt kohalikelt kunstinäitustelt. Näitusel on väljas enne Teist maailmasõda muuseumikogusse jõudnud tööd meistritelt, nagu Johann Köler, Konrad Mägi ja Nikolai Triik, aga ka varased teosed toonastelt tõusvatelt tähtedelt, nagu Eduard Wiiralt, Aleksander Vardi ja Karin Luts.