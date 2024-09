Märt Meos: palun ärge sundige meid kärpima tegevusi eriti Narvas – linnas, mis vajaks palju rohkem riigi toetust

Täiemahulise sõja algus tähendas Vaba Lava jaoks, et pidime hakkama otsuseid tegema vabariigi aastapäeva esimestel tundidel. 2022. aasta veebruari lõpus pidid meil toimuma Peterburi teatrite päevad. 24. veebruari varahommikul helistati mulle Peterburist ja anti teada, et teatrite dekoratsioon on veoauto peale laaditud. Pidin otsustama mõne sekundiga ja ütlesin, et ärge sõitke. Sellepärast nimetas Jana Toom meid sotsiaalmeedia kommentaaris oma endisteks sõpradeks.