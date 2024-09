Olen varem kirjutanud, aga kordan siinkohal veel, et vajadus jutustada lugusid on meile sisse kodeeritud, loo jutustamine on saatnud inimkonda aegade algusest, läbi aastatuhandete. Loo jutustamine eelnes keele tekkele. Eelnes kõigele olulisele inimkonna ajaloos.