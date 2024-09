POLIITKOLUMNIST | Margit Sutrop: mõistagi ei asenda mikrokraad tasemeõpet, kuid need on kasulikud nii õppijatele kui ülikoolidele

Mikrokraadid ja -kvalifikatsioonid ei ole Eestis välja mõeldud. Juba kaks aastat tagasi võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu soovitused mikrokvalifikatsioonide arendamise, kasutuselevõtu ja tunnustamise kohta. See annab meie õppuritele lootust, et siin omandatud kvalifikatsiooni tunnustatakse piiri taga. Samas on uute mõistetega palju segadust, mistõttu on hea, kui need mõisted ka seaduse tasandil määratletakse.