SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: loodame häid uudiseid - veel vähemalt seitse Vene relvaladu on Ukraina löögiulatuses

Sõjauuringute instituudi andmeil ei ole viimastel päevadel toimunud Venemaa olulist edenemist, kuigi kõige aktiivsemad lahingud jätkuvad Pokrovski suunal ning Vene vägedel on väikeseid taktikalisi edusamme ka Toretski suunal. DeepState kaardi järgi on aga Ukrainal olnud teatud taktikalist edu Kurskis.