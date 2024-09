Peeter Sauter: mis oleks, kui kasvõi viivuks mõtleksime suitsetamisest kui erivajadusest, mitte kui pahest, mille eest karistada

(Samas on ilmne, et samasooliste paaride lapsendamisõiguse üle arutlevad valdavalt heteroseksuaalid, homoseksuaalsed julgevad harva suu lahti teha ning vähemalt see nii pea ei muutu.) Kirikut keset küla teha on võimatu ja igal teemal asjasse vahetult puutuvat kontingenti piisavalt kaasata võib olla keeruline.