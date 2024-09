ARVUSTUS | „Ja mehed-naised on kõik vaid näitlejad.“ Tallinna Linnateater tõi lavale suure ühtse näitlejaansambli

Linnateater avas hooaja Shakespeare’i komöödiaga „Nagu teile meeldib“. See valik on mingil määral väljakutse praegusele, maavärinaga ähvardavale ajale – mängida pikka segast komöödiat, kus on küll väike poliitiline teema, mida siiski varjavad võidurõõmsad armastuslood.