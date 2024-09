Festheart on 2017. aastast iga aasta oktoobris toimuv LGBT+ filmifestival. Esimesed kolm aastat toimus festival Rakveres, 2020. aastast on üritus laienenud ka Tartusse. Tegemist on Baltimaade esimese perioodiliselt toimuva seksuaal- ja soovähemuste teemale keskenduva filmifestivaliga.