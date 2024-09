MEEDIAKOLUMN | „See, mida me teeme, pole ajakirjandus.“ Meedia tervisest Eestis ja Ida-Euroopas

Samal ajal ei saadud USAs ja teistes arenenud demokraatlikes lääneriikides kuidagi aru, mis seal ida pool lahti on. Kui Eesti uuringutes veebiajakirjanduse probleeme esile toodi, tuli Skandinaavia ja muu Euroopa teadlastelt alatasa märkusi, et see, mida kirjeldatakse, pole üldse probleem mujal Euroopas, järelikult probleemi ei eksisteeri.