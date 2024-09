Indrek Luberg: autokoolide ja ametnike avalik tüli on hea asi!

Eesti Autokoolide liidu avaldus Maanteeameti sõidueksamitega seotud ametnike kohta on mitmes mõttes märgiline. Esiteks toob see välja ametnike võimetuse või soovimatuse probleemidele erialaliitudega koostöös lahendusi leida. Kui erialaliit ei näe enam muud väljapääsu, kui avalikult Transpordiameti peadirektori poole pöörduda, siis tähendab see, et normaalne suhtlus valdkonna ametnikega pole tulemusi andnud. Ametnikud, kes oma valdkonna spetsialistidega konstruktiivseid suhteid hoida ei suuda, ei peaks riigi teenistuses töötama ja kodanike maksudest palka saama.