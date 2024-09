ARVUSTUS | Tantsi rotike, tantsi! „Roti rumba“ harutab lahti jälgimisühiskonna ja annab publikule piitsa

Rotilikke omadusi kehastades on Liisbeth Horn, Kärt Koppel ja Anumai Raska asunud jälgimisühiskonda lahti harutama. Rotikolmik on triivinud kaugele Isaac Asimovi raamatu „Lilled Algernonile“ tüüpi lähenemisest ja üksikust laboriroti staatusest. Rott on sotsiaalne, osa kollektiivist, mõjutatud kõigist teistest rottidest ja inimestest. Tõuge kollektiivsusesse on tingitud arusaamast, et rott ei ole enam pelgalt primitiivne ja sotsiaalselt saamatu loom, nagu teda kunagi arvati olevat. Rottide sotsiaalsed süsteemid on komplekssed, nii nagu inimestelgi. Rotikolmiku sotsiaalsüsteem on veelgi komplekssem – ta varjab end vaatajate eest.