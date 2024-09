Kapten, kes kuulutati pääsenuks ja kadus siis kui tina tuhka. Kuhu jäi Avo Piht?

„Kuhu kadus Avo Piht?“, „Kes varjab kapten Pihti?“, „Kellele kapten Pihti kadumist vaja oli?“, „Kas USA võimud peidavad Pihti?“ – need on vaid mõned sellele artiklile sobivad pealkirjad, kuid neid kõiki on juba vähem või rohkem kasutatud.