Meie dokumentaalsari sai mõttelise alguse umbes 11 aastat tagasi, kui ma ööbisin Pärnus perekond Veide juures. See tuba on justkui altar nende kaksikutele tütardele Hanka-Hannikale ja Hannelyle, kes jäid 28. septembril 1994 Estonia katastroofis kadunuks. Sestsaadik on vanemad oma tütreid taga otsinud.