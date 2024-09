SÕNAPILV | Kui saad sellise kirja, mine konkurendi juurde. Või maksa, enda valik

George Orwell oma „1984-s“ kirjeldas, kuidas mutrike riigi propagandamasinas pidi tagantjärele muutma ajalehesõnumit, kus kinnitati, et šokolaadinorm ei lange. Tegelikult aga langes ja see tegelikkus tuli viia ajalehes varem kirjutatuga kooskõlla. Viimaks tuli talle geniaalne idee: selmet rääkida Suure Venna hoiatustest, et äkki on vaja šokolaadinormi siiski kärpida, pööras ta tegelikkuse hoopis pea peale ning sõnumi uueks sisuks sai, et tegelikult norm hoopis tõuseb.