Ajakirjanduse ülesanne ei ole tõde kuulutada, las see töö jääb propagandistide hooleks. Ajakirjandus ei kuuluta, vaid otsib tõde, kasutades selleks professionaalseid meetodeid. Ta esitab küsimusi, ta püüab jõuda tõele nii lähedale kui võimalik. Ka kahtluse kontrollimine on tõe otsimine. Ajakirjanduse ülesanne on mitte leppida lihtsalt esimese ja mugava selgitusega.