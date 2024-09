Lauri Laats Ossinovskile: sotsid on kaotanud maailmavaate

Kurtmisest, kuidas eelmine võim kõik valesti tegi, on tallinlastel juba küllalt saanud, nüüd tuleb midagi päriselt ära teha. Aga sealjuures on muidugi päris suur võimalus, et läheb nii nagu bussiliinide likvideerimise ja ümberkorraldamisega: võetakse hurraaga ette, aga unustatakse küsida, mida linlased ise asjast arvavad.