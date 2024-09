ARVUSTUS | F. F. Coppola „Megalopolis“. Stuudiopiitsata sündinud veetlev napakus

„Megalopolis“ (suurel ekraanil on ta pealkirjastatud kui „Megalopolis: valm“) on mitmes mõttes film, mis ei ole arvustamiseks loodud. Esiteks näitab Francis Ford Coppola sellega keskmist näppu nii konventsionaalsele filmi tegemisele ja oma teose reklaamimisele. Pealegi on ta selle filmi nimel valanud nii palju higi ja verd, et see juba eos annaks hindepunkti juurde. Jätan seetõttu filmile hinde panemata, kuid jagan hoiatust: linateos on kompromissitu, vaba formaalsustest ja konformismist. Seda on juba nimetatud hullumeelseks, aasta halvimaks linateoseks ja seosetuks, ehkki kahe viimase hinnanguga nõustuda ei saa.