Vene kodanike hääleõiguse äravõtmist kohalikel valimistel on deklareerinud neli riigikogu erakonda. Ukraina vabadussõja kontekstis on see ainumõeldav, sest Vene kodanikul on lojaalsuskohustus Venemaa föderatsiooni konstitutsiooni ees. Ainult paaril erakonnal jagub selles põhimõttelises asjas veel mõtlemisruumi – üks neist on paraku peaministripartei.