ARVUSTUS | Vennad mõrvasid oma vanemad. Rahaahnus või hirm enda elu pärast?

Kui Erik ja Lyle 1990-ndatel USA-s kohtu all olid, kujunes sellest nagu O. J. Simpsoni protsessist paras meedia-show. Ajakirjandus lunis nende lähedastelt intervjuusid, vorbiti esimesi raamatuid ja neiud saatsid mõrvaritele vanglasse kirju. Eestis ja mujal maailmas ei pälvinud see suurt tähelepanu ei siis ega hiljem. Suure lombi taga on teema hõõgunud ja nüüd on Netflix vändanud sel teemal üheksaosalise sarja.