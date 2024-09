ARVAMUS | Pean saama oma lapse GAGi, muidu suren

Tallinnas Gustav Adolfi Gümnaasiumisse koha saamine on muutunud peaaegu võimatuks missiooniks, mille nimel lapsevanemad näevad tohutult vaeva. Eesti prestiižseim kool on ihaldatud sihtkoht, kuid sinna pääsemiseks pole tihti olulised mitte ainult lapse võimed või koolisüsteemi ausad kriteeriumid, vaid pigem see, milline on lapsevanema suutlikkus süsteemi painutada.