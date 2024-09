Tanel Kiik: Tallinna Haigla on riigi ja pealinna ühine väljakutse

Praegu on ajalooline võimalus Tallinna Haigla projekt reaalselt ellu viia, kuna Tallinn on koostöös sotsiaalministeeriumiga teinud ära põhjaliku eeltöö ja välja pakkunud mitmeid võimalikke finantseerimisskeeme. Riik võib tagastada haigla rajamisest laekuva maksutulu pealinnale, kaasata Euroopa Liidu vahendeid või toetada kaasaegse meditsiinilinnaku rajamist otse riigieelarvest. Seejuures tuleb üheselt mõista, et tegemist ei ole ühegi erakonna või kohaliku omavalitsuse projektiga, vaid tervishoiusüsteemi reaalse vajadusega.