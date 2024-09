Regina Suik: huvikoolide rolli laste ja noorte arengule ei saa kindlasti alahinnata

Kõikidel on huulil summad, kui palju saavad palka õpetajad, näitlejad, riigikogu liikmed, meditsiiniõed, politseid ja päästjad. Väga tänuväärsed ametid. Samuti on meie igapäevaellu saanud nii tavaliseks sõna „kärbe“. Mulle tundub, et üsna pea on sellest saamas sõimusõna, mida mingil hetkel ei tahagi enam öelda, sest see oleks justkui vandumine.