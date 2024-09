MAJANDUSE PÄÄSTERÕNGAS | Kas jääme jälle rongist maha? Uue tulevikutehnoloogia kasutuselevõtuga on kiire

Üheks oluliseks tööriistaks on selliste väljakutsete lahendamisel biorafineerimine – see tähendab taimse tooraine väärindamist suurema lisandväärtusega toodeteks, mida saab kasutada toidutööstuses, meditsiinis, materjalide tootmises, energeetikas ja paljudes teistes valdkondades. Sisuliselt on tegu analoogiaga nafta rafineerimisest, kus naftast tehakse fraktsioneerimise ja puhastamisega erinevaid tooteid; kuid biorafineerimine kasutab taastuvaid looduslikke ressursse ja on seega väga keskkonnasõbralik. Pealegi saame kasutada meie oma, Eestimaist, toorainet.