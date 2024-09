SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaa ähvardab taas tuumarelvaga ja teda ei suudeta korrale kutsuda

Ka Valgevene juht kordab, et juhul kui NATO ründab Valgevenet sõjaliselt, vastatakse tuumarelvaga, mis on mõeldud siseriiklikuks kodanike ärevuses hoidmiseks. Väljaspoole vaates on seda avaldust keeruline võtta tõsiselt, kuna puudub kontekst. Ühtpidi ei ole Valgevenes hetkel sõjalise rünnaku kaitseks piisavalt vägesid ning Venemaa ei suudaks sinna kiiresti arvestatavaid vägesid appi tuua.