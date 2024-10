TÄIESTI PÖÖRANE | Saladuslik suurärimees ostis endale elevandi

Ralf Vessenberg on kindlat tüüpi Eesti suurärimehe võrdkuju: ta on kokku ostnud mitmesugustel aladel tegutsevaid ettevõtteid, koondanud need kontsernidesse, ning kuigi ta võiks kogutud varanduse poolest ammugi elada rantjee-elu, jätkab ta oma ettevõtete laiendamist ning krahmab aina uut kraami juurde. Miks? Sest ta saab. Meediaga Vessenberg ei suhtle, kuigi ajakirjanikud teevad temaga kontakti saamiseks pidevalt jõupingutusi. Vahter on loonud igati representatiivse tegelase, sest kes on aastaid Äripäeva „Rikaste TOP-i“ lapanud, see teab hästi, et suur raha eelistab enda ümber vaikust ja rahu. Ta ei soovi tähelepanu.