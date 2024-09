Millised on Eesti elanike kõige tavalisemad internetiharjumused?

Suurenenud tähelepanu kaugtööle ja digitaalõppele on toonud kaasa ka väljakutseid, sealhulgas küberjulgeoleku ja andmekaitse küsimused. Ettevõtted ja haridusasutused peavad pöörama suuremat tähelepanu turvameetmete rakendamisele, et tagada kaugjuurdepääsu turvalisus ja isikuandmete kaitse. Kuid vaatamata neile probleemidele on selge, et Eesti on hästi valmis digiajastule vastama, ning jätkab innovatsiooni nii hariduse kui töökorralduse valdkonnas.