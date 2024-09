Hiina andis selgelt mõista, et tuumarelva kasutamisel oleksid Venemaale rängad tagajärjed

Venemaa president rääkis eelmisel nädalal Venemaa tuumadoktriini muutusest ja eeskätt oli see jutt mõeldud lääneriikidele, kes on sõjas Ukraina selja taga. Paraku läks sellega nii, nagu omal ajal hästi sõnastas omaaegne Venemaa peaminister Tšernomõrdin, et tahtsime parimat, aga välja kukkus nagu alati.