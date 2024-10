RETSEPTID | Õun passib hästi mitte ainult koogiks ja moosiks, aga annab hea meki ka lihatoitudele

Hõrk õuna-ahjupraad

Ahjus küpsetatud mahlane liha röstitud aedviljade ja hapukate õuntega on imehea. Õunad muutuvad ahjus pehmeks ja on oma kergelt moosise tekstuuriga lihale ideaalseks kaaslaseks.

Parim õun nii küpsetamiseks kui ka muude toitude sisse on hapu antoonovka, kuid sobivad ka muud õunad. Antonoovka küpseb pehmeks ja on piisavalt hapukas, nii et jääb liha juurde ideaalse maitse ja konsistentsiga.

Kui on soov saada eriti krõbe kamar, mida on hiljem kergem tükkideks lõigata, siis tasuks see enne küpsetamist peki küljest lahti lõigata. Küpsemise ajaks aseta see lihale tagasi. Maitsesta kindlasti nii kamar kui ka selle all olev pekikiht soola ja pipraga ning nende vahele võid veel ühe rosmariinioksa panna.

Kui on suurem lihatükk (nt 2–3 kg), siis on ka küpsemisaeg tunduvalt pikem – iga kilo kohta tuleks liha küpsetada vähemalt 1 tund kauem. Sel juhul soovitan lisada köögiviljad hiljem, u 1,5 tundi enne küpsemise lõppu.

Selle roa juurde sobib eriti hästi sinep – nii kange Põltsamaa sinep, kergem Dijoni või mõni Inglise sinep kui ka kodumaiste väiketootjate marjasinepid.

Vaja läheb

u 1,5 kg kamaraga sea praetükk

soola

pipart

õli

1–2 rosmariinioksa

2 keskmist või 3 väiksemat sibulat

1 sl mett

5 suuremat kartulit (u 1 kg)

3 keskmist õuna

Kaste

2 dl naturaalset õunasiidrit või valget veini

2 sl võid

Tee kamarasse u 0,5 cm vahega pikuti sisselõiked, kuid ära kamarat päris läbi lõika. Maitsesta nii liha igast küljest kui ka kamar soola ja pipraga ning hõõru kamarale veidi õli. Nirista ahjuvormi põhja õli, aseta sinna rosmariin ja lihatükk, kamar üleval pool. Küpseta liha 220-kraadises ahjus 15 minutit. Võta vorm ahjust ja eemalda sellelt korraks liha. Alanda ahju temperatuur 150 kraadini.

Samal ajal kui liha on ahjus, saad ette valmistada aedviljad. Lõika puhastatud väikesed sibulad neljaks, keskmised kaheksaks sektoriks. Aseta need ahjuvormi ja nirista peale mett. Lõika kartulid samuti sektoriteks ja lisa vormi. Nirista kõigile aedviljadele veidi õli ja raputa soola peale. Aseta liha aedviljade peale ja küpseta 150-kraadises ahjus 1 tund. Sega aedvilju korra või paar, et need oleksid ilusti välja valgunud searasvaga kaetud ja pruunistuksid ühtlaselt.

Lisa pannile sektoriteks lõigatud õunad, jahvata neile veidi musta pipart ja küpseta neid vähemalt 30 minutit, kuni kamar on krõbe ja liha pehme – seda saad kontrollida nt grillimisvardaga. Vajaduse korral küpseta kauem.