Hubane Karlova Teater alustas 11. hooaega

„Päris inimese päris lugu, ehe aja(loo)peegeldus, isikupärase sõnakasutusega,“ on selle kohta öelnud teatrivaatleja Pille-Riin Purje. Margus Mikomägi on Teatritaskus arvanud, et „lavastus on näide sõnateatri igavesest mõjuvusest. Ka sellest, et alguses oli ja on mõte!“

Kaili Viidase ja August Strindbergi „Preili Julie“ pakub efektset ning intrigeerivat vaatemängu – kirest laetud lavalugu on kui üks tunnete virvarr – armastusest saab vihkamine, õrnusest jõhkrus ja süütust süüdlane. Laval on Marika Barabanštšikova, Maarja Johanna Mägi ja Agur Seim. Marika Barabanšikova oli tänavu teatriauhindade jagamisel preili Julie rolli eest nomineeritud naispeaosatäitja auhinnale. Samuti pälvis Agur Seim Jeani osatäitmise eest nominatsiooni parimale meeskõrvalosale.

„See lavastus on tavalisest erilisem – kirglikkusest sõjakas lavaloos on peenetundelisus peidus armastuses, aga ka jõhkruses, manipulatsioonides ning isegi võimumängus! Üks neist teatriaasta lavastustest, mis jäävad kauemaks meelde. Selle mõjuvuse tõenduseks siinkirjutajale vast näitab ka siinse teksti tavalisest ohtram küsi- ja hüüumärkide arv. Ühest küljest võiks öelda, et just nendele ideaalne elamus, kes tahavad teatrikülastustega vaid pärle koguda. Teisalt siiski siit saadav kunstilise naudingu suurus võib just oleneda ka sellest, kui tuttav üldse on Strindberg (sellepärast ka mu sissejuhatav algusteksti väike suunaviit) või ka üldisemas plaanis kogetud teatrispektri laius, sest just siis mõistab eriti hästi, millise šedöövri Kaili oma trupiga on „Preili Julie“ näol Karlova Teatris lavale toonud. Soovitan!“ kommenteerib seda lavastust kriitik Danzumees.

Vanameister Andres Dvinjaninov naerutab igas vanuses publikut meeleolukas heatuju-monokomöödias „Vanuse viiskümmend varjundit“. Naer teatavasti on ju terviseks!