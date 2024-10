REISIKIRI | Norra. Ükskõik kuhu vaatad või matkad, igal pool on ilus

Norra on küll lähedal, kuid reisisihtkohana ei kuulu eestlaste esimeste valikute hulka. Eks hirmutavad kõrged hinnad (ja seda nad ongi), kuid matkamine võimaldab kulusid „optimeerida“. Eeldusel, et ollakse valmis ööbima tagasihoidlikes kämpingutes, aga matkasõbrad ilmselgelt on selleks valmis. Vihje: kui Eestis pole väiksemates kohtades hinnad pealinnast enam märkimisväärselt odavamad, siis Oslost eemaldudes on hinnavahe vägagi märgatav. Maakohas saab korraliku omleti kätte „kõigest“ 14 euroga.