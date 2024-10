Kiri ülerahvastatud porgandist: kolm pilti Elronist ehk rongirööpad põrgusse

Elroni rongiteenuse pihta on pillutud läbi aastate nii palju pilkavaid nalju kui ka kibedat kriitikat, et millegi lisamine tundub lahtisest rongiuksest sisse jooksmisena. Seda hämmastavam, kuivõrd on oranž häbiplekk riigile strateegiliselt niivõrd olulise valdkonna revääril osaks normaalsusest muutunud