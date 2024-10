Masinatöösturite juht: täna kärbime robootikaringe, homme sörgime Soome asemel Leedu sabas

Plaanitava huvihariduse toetuse kärpe – 10% ehk üks miljon eurot – kohta on avaldatud juba palju arvamusi, aga need ei ole puudutanud peamist. Huviharidus ei ole laste vaba aja veetmise küsimus. See ei ole „pehme“ või „kerge“ teema. Vastupidi – teaduse ja tehnoloogia valdkonna huviharidus on strateegiline majandusarengu küsimus.