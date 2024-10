INTERVJUU | Rein Müllerson: ma ise ka ei saa aru, miks ükski eriteenistus ei ole tahtnud mind värvata

Tallinna Ülikool võttis Rein Müllersonilt ära emeriitprofessori tiitli – on see hoiatav sõnum teistele teadlastele, kes käsust mööda vaatavad? Müllerson on igal juhul vastuoluline tegelane, kel kindel tõdemus, et maailm taandub läänekesksest pildist.