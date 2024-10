Mallukas vs. BSH. Kumma sotsiaalmeediastaari elulooraamat jääb peale?

Mõlema staari avalikud rollid meelitavad nende teineteisega võrdlusse seadma. Nad on edukad sotsiaalmeediastaarid, kelle karjääri juurde kuulub oma elu üsna julge jagamine. Tülid, suhted, nende lõpp ja uued algused. Mõlemad on ilusad naised, kelle puhul välimusele tähelepanu juhtimine on samuti avaliku rolli osaks. Nad kajastavad ilulõikusi ja muid iluprotseduure, trenne, dieete, tervislikku ja ebatervislikku toitumist, alkoholist joobumist või sellest loobumist.