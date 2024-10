MTÜ Nähtamatud Loomad tegevjuht: toitu peab tootma, aga loomade piinamine tuleb lõpetada

Ühtlasi on täiesti mõistetav, et selliste loomapiinamise piltide ja videote nägemine tekitab soovi pea ära pöörata. See sama instinkt annabki märku, et meile läheb ühiskonnana väga korda, et teised elusolendid ei piinleks. Vastasel juhul oleks meil ükskõik sellise piinamise ja kannatuse nägemisest ja seda saaks tuima tundega edasi vaadata nagu mis tahes muud neutraalset infot.