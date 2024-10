Pärast Maidani liitus Stepan Paremsektoriga. Ta tahtis rindele pääseda, aga Ukraina armee ütles, et teda pole vaja. „Kui Venemaa meile 2014. aastal esimest korda kallale tungis, läksin sõjakomissariaati ja ütlesin neile, et hoidsin 1990. aastatel ajateenistusest kõrvale, aga tahan nüüd teenima tulla. Siis võeti sõjaväkke ainult neid, kes olid varem teeninud, kasvõi Nõukogude armees, ja mulle öeldi, et mind pole vaja,“ meenutab ta.