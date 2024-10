Abilinnapea: teeme Tallinnast maailma innovatsiooniliidri, selleks on kõik eeldused olemas

Kui riigi liidrid said rahvusvahelise maine olulisusest aru, siis linnajuhtidel puudus kuni viimaste aastateni soov linna tegemisi ja uuendusi rahvusvaheliselt tutvustada. Kuuldavasti said komistuskiviks toonaste linnajuhtide vähene võõrkeeleoskus ja leige huvi. Arusaadav, sest väliskülalised kohalikel valimistel hääli ju ei too. Nüüd soovime Tallinna maailma innovatsiooniliidrite hulka tõsta, sest selleks on kõik eeldused olemas.