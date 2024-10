Türgi nõuab kebabi kaitsmist

Vastu on peamiselt Saksamaa, kus döner-kebab on kõige populaarsem tänavatoit. Türgi valitsuse sõnul aga tehakse Saksamaal ja mujal dönerit pahatihti täiesti valesti. Ei piisa ainult sellest, kui tegu on püstise varda küljes grillitud lihaga. Algupäraselt tehti dönerit ainult lambalihast. Tänapäeval on Türgi nõus tunnustama ka kana- ja veiselihast valmistatud döner-kebabi, aga mitte ühtegi muud lihatoodet, rääkimata „taimsest kebabist“. Samuti on välistatud vasikaliha ning kasutada tohib ainult veist, kes on vähemalt 16 kuud vana.