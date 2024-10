Andrus Kaarelson: numbritega ei saa vaielda, „julgeolekumaks“ on pettus

Kogu maailma saab kirjeldada numbrites. Numbritega vaidlemine ei vii mitte kunagi võidule, numbrid on lõplikud, neil ei ole tundeid ega peidetud motiive, nad on lihtsalt numbrid. Kui keegi väidab, et kirjas on küll näiteks kolm, aga tegelikult tähendab see hoopis üheksat, on ilmselgelt tegemist demagoogiaga.