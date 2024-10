Kas pimedas Rootsis ja Norras surrakse siis liikluses eriti palju? Ei, need on ühed ohutuima liiklusega riigid. Aga Hollandis või Inglismaal, kus kogu talv on pime ja märg nagu meil november? Ei, liiklus on seal meie omast üle kahe korra ohutum. Aga Soome ikka midagi tõestab? Ei, nad on kaugel maas Põhjamaade liiklusohutusest.