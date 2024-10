Jaapani tippkunstnik avab Tartus Eesti teadusandmetel põhineva isikunäituse

„Eesti bioandmetele tugineva kunsti ning Eesti Filharmoonia Kammerkoorile loodud teose kaudu toob Ikeda maailma ette selle, milles just Eesti on võimas: teaduse ja kultuuri. Oleme uhked, et see saab teoks Tartus ja Eesti Rahva Muuseumis. Selline koostöö äratab suurt rahvusvahelist huvi, mistõttu ootame arvukalt külastajaid nii kodu- kui ka välismaalt,“ ütles Saks.