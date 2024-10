Jüri Toomepuu: „viimane kord, kui inflatsioon oli Venemaal nii kuum, lõi Hruštšov endiselt kinga lauale“. Mull on lõhkemas

Juba selle aasta juunikuu intervjuus Newsweek ajakirjale kirjeldas Venemaa endine energeetikaministri asetäitja Vladimir Milov seda olukorda kui „huvitavat“. Ta viitas aga võimalusele, et see võib püsida. „Põhiküsimus ei ole selles, kas see trend jätkub, vaid selles, kuidas see mõjutab naftatulusid,“ ütles Milov.